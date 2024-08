No, non è vero che a Nancy Pelosi è caduta una bustina di cocaina in pubblico

Ci segnalano i nostri contatti un post X secondo cui a Nancy Pelosi è caduta una bustina di cocaina in pubblico, durante un comizio, pubblicato da un account in lingua inglese ed uno in lingua italiana autodescrittosi come proRussia e proTrump.

Si tratta di una grossolana fake news: il video non contiene neppure la presunta immagine.

No, non è vero che a Nancy Pelosi è caduta una bustina di cocaina in pubblico

Ci tocca rovinarvi la sorpresa: ad un certo punto del video si vede un oggetto bianco e piatto, sicuramente non una bustina piena (che sarebbe appunto trasparente, piena di polvere bianca e a forma di cuscino) posto vicino al piede della speaker della Casa Bianca.

Oggetto bianco che è evidentemente è composto da bigliettini di appunti che solitamente ci si porta per rinfrescarsi le idee, dato confermato dal New York Post.

Una delle altre fantasiose interpretazioni nate dal fatto che il bigliettino è rimasto lì a lungo spiegazzandosi quando calpestato vede il biglietto essere un pezzo di carta igienica attaccato alla suola delle scarpe della stessa, usato quindi dai suoi avversari politici per descrivere la falsa narrazione che vuole i democratici senili, sciocchi e incapaci, tipica degli attivisti pro-Trump e filo Russi.

La teoria della “bustina di coca” è invece coerente con l’altro filone di accuse che abbiamo visto più volte applicato contro Zelensky che vede la cocaina droga usata dai “Poteri Forti” in alternativa all’adrenocromo, fantomatica sostanza (che esiste, ma non come allucinogeno) estratta dai bambini mediante cannibalismo e assunta dai Poteri Forti a scopo ricreativo e per ottenere la vita eterna.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.