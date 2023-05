No, non è morta Rita Pavone secondo le ultime notizie di oggi

Rita Pavone non è morta, stando alle ultime notizie di oggi. Sta circolando sui social, in queste ultime ore, un post riguardante la cantante Rita Pavone in cui si parla addirittura della sua morte. Non è la prima volta che su questi canali social si diffondano notizie di presunte morti di personaggi famosi, anzi sono terreno fertile proprio per chi vuole aumentare i like alle proprie pagine. Nel giro infatti di poche ore la fake news prolifera sul web con tante ricondivisioni e questa volta è capitato a Rita Pavone.

Pensano sia morta Rita Pavone secondo le ultime notizie di oggi: soliti post ingannevoli

In passato ci siamo occupati di lei in contesti differenti, come si può notare dal nostro archivio. La cantante sta bene e continua a vivere la sua vita in tutta serenità, anche se in passato ha avuto un episodio di salute alquanto complicato che l’ha portata molto vicina alla morte. In una vecchia intervista a Domenica In, Rita Pavone aveva parlato di un momento tragico della sua vita, quando si è ritrovata in pronto soccorso a causa dell’aorta che si era completamente otturata.

Rita Pavone non aveva badato ai segnali che il suo corpo le aveva inviato, infatti soffriva di piccole fitte al petto. Un problema che non le arrecava chissà quale tipo di fastidio e per questo non gli aveva dato alcun peso. Improvvisamente però si è ritrovata a cadere a terra, perdendo i sensi e da qui la corsa in ospedale per risolvere il problema. Rita Pavone si è sempre detta una miracolata, è stata infatti riportata in vita da quei medici che l’hanno aiutata, sembrava essere una situazione disperata, ma alla fine ce l’ha fatta.

Tale episodio sta circolando nuovamente sul web lasciando invece intendere come Rita Pavone sia morta. La malattia c’è stata ed è stata curata, ora la Pavone sta bene. Fate quindi molta attenzione a tutto quello che circola in rete ed informatevi sulla fonte prima di condividere le news sui vostri profili social perché spesso possono essere solo delle bufale. Insomma, Rita Pavone non è morta prendendo in esame le ultime notizie in circolazione oggi.

