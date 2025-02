No, non è in arrivo la terza spunta blu di Whatsapp contro le screenshot

No, non è in arrivo la terza spunta blu di Whatsapp contro le screenshot: ce ne eravamo occupati già in passato e più volte. Secondo una nota leggenda metropolitana diventata ormai vera e propria, e sfacciata, teoria del complotto presto Meta introdurrà una “terza spunta blu” se non un sistema di segnalazione che avvisi l’utente “vittima” di screenhot dell’accaduto.

Impedendo cioè all’interlocutore di trattenere un’immagine dei messaggi mandati per spedirla in giro, con utenti pronti a tuonare contro la futilità e la spesa insite in tale gesto e annunciare la fine dell’era degli screenshottatori.

Se temete che i vostri messaggi siano screenshottati e diffusi, smeplicemente non mandateli.

Esiste la possibilità di impostare una chat in modo che i messaggi siano visualizzabili solo una volta, rendendoli quindi non screenshottabili, e Telegram consente di creare gruppi dove lo screenshot risulti sempre in uno schermo nero, e questo è quanto.

Meta ha un apposito blog dove annuncia le novità delle prossime versioni di WhatsApp e ovviamente di questa “novità” non se ne parla, anche se è dal 2020 che essa appare nelle catene di S. Antonio.

