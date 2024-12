No, non c’è stata alcuna rissa violenta a Roma in via Casilina (era in Portogallo)

Ci segnalano i nostri contatti un video di una rissa violenta a Roma in via Casilina, nella quale anche parte della stampa italiana è caduta.

Un tempo era buona abitudine verificare prima, pubblicare poi: apparentemente adesso il protocollo prevede pubblicare come notizia il post virale del momento per poi prendersela coi fact checker che, essendosi presi il tempo per verificare, possono confermare che si tratta di una fake news venendo per questo bacchettati come guastafeste.

Il video è stato scaricato dalle solite pagine dedite alla diffusione di contenuti virali da una testata portoghese, che descrive un caso di “rabbia stradale” sull’Avenida Marginal in Portogallo.

Ovviamente prima che Roma Today procedesse alla verifica ed a contattare le autorità il video aveva fatto in modo a diventare ben più che virale.

Caso simile a quello visto altre volte anche da noi, come quando un video descritto sui social come scene di sesso e degrado in via Baldo degli Ubaldi era stato in realtà girato in Nigeria e ridoppiato con la traccia audio di un video di avvistamenti di cinghiali.

Come ricostruito da Today.it, il video ha iniziato a circolare con la didascalia “Compilazione amichevole CID in via Casilina a Roma”, per poi essere ricondiviso sui canali social “Welcome To Favelas” e “Welcome To Roma”

