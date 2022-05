No, nessuno ha catturato l’ammiraglio americano Eric T. Olson ad Azovstal (e altri alti gradi occidentali)

Ci segnalano i nostri contatti una serie di condivisioni fake per qui qualcuno avrebbe catturato l’ammiraglio americano Eric T. Olson ad Azovstal.

Spesso arricchite da nomi di altri esperti militari americani e straniere, accompagnate da una foto.

Ovviamente si tratta di una fake news.

La foto non ritrae l’ammiraglio americano Eric T. Olson, come non ritrae nessuno degli altri personaggi di provenienza americana, britannica e canadese descritti nelle varianti.

Varianti che affondano le loro radici in profili da “UkraineNews”, un account inquadrabile come “Fontirusse”, con tanto di simbolo dell’URSS ostentato in profilo, simbolo riesumato dalla Propaganda del Cremlino.

La foto in realtà proviene da un altro tipo di Propaganda Russa, questa volta basata su fonti reali.

La foto di un gruppo di soldati Ucraini costretti a presenziare ad un evento in memoria delle vittime di Luhansk.

Oltretutto parliamo di quattro presunti “alti gradi” dell’esercito distinti per ruolo ed età, con Eric Olson 70enne pensionato e Trevor Cadieu similarmente anziano e oggetto di una bufala precedente di cui questa è la resurrezione

Possiamo quindi affermare che il ricco filone degli “Importanti Uomini Occidentali mandati ad Azovstal e catturati dagli eroici soldati Russi” è una “bufala fusione”.

Essa riunisce le precedenti bufale alla fake news dei “biolaboratori NATO”, l’allucinata teoria per cui Azovstal contenga segreti militari, esperimenti scientifici e grotteschi supersoldati armati di vaccini sorvegliati da eserciti di illustri pensionati dei maggiori eserciti del mondo.

Aggiungendo la teoria delle DUMB, un vecchio caposaldo del complotto risalente all’epoca del culto di QAnon secondo cui ogni base NATO sarebbe piena di cunicoli sotterranei segreti pieni di ricchezze come una moderna caverna di Ali Baba. Laddove nella versione originale i cunicoli contenevano i bambini rapiti che i Dem americani amano mangiare nella pizza e in varianti moderne esse contengono laboratori segreti e fabbriche di armi tratte da videogames e giochi da tavolo.

Ringraziamo Alessandro “Alexthelondoner” Martorana per le segnalazioni.

