Premessa: nessuno ha abolito il Green Pass cartaceo.

Nè qualcuno lo farà mai. I due metodi consentiti di esibizione del Green Pass prevedono la stampa o l’esibizione del PDF con QR Code e copia estesa dei dati (pieghevole perché, in casa di stampa, la copia estesa possa essere occultata) e l’esibizione del solo QR Code reperibile mediante app IO, Immuni o scaricabile dal portale DGC assieme al PDF e caricabile nelle gallerie immagini e carte virtuali dei propri cellulari.

Sostanzialmente, l’obbligo di esibizione del Green Pass, dal lato utente, si esaurisce con l’esibizione del QR Code.

Purché il QR Code sia intatto, può essere esibito stampato su carta o ogni altro materiale, compresa la screen del cellulare.

Ogni indiscrezione apparsa sul fatto che sia stato abolito il Green Pass cartaceo consta quindi di una fake news.

No, nessuno ha abolito il Green Pass cartaceo: cosa è stato quindi abolito?

Quello che è stato abolito è il certificato di esenzione nudo e crudo in sola forma cartacea.

Siamo in Italia, il paese dove “fatta la legge, trovato l’inganno”.

Le certificazioni di esenzione in formato cartaceo hanno, a ben vedere, garanzie inferiori rispetto al Green Pass. Certo, abbiamo già visto in passato medici compiacenti prestarsi a finte vaccinazioni e altri mezzucci per “inserire” nel sistema vaccinazioni e tamponi inesistenti.

Ma un certificato cartaceo di fatto rende tutto più facile.

Volendo uno potrebbe anche arrischiarsi a falsificarselo in casa: il nuovo formato prevede che anche le esenzioni debbano avere un QR Code.

Quindi rilasciate da un medico, e verificabili nella stessa maniera del Green Pass.

Resta il problema degli anziani e dei tecnologicamente arretrati: ma come per il Green Pass potrà sempre essere stampata una copia cartacea, esattamente come in passato, dal proprio medico o dalla farmacia.

Con l’evidente vantaggio di poter ottenere infiniti duplicati da un qualsiasi parente con un computer, nelle stesse modalità con cui si può scaricare il Green Pass.

