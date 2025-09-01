No, l’uomo nella foto non è il moderatore di Phica.eu arrestato (e smettetela di tirare in mezzo gente che non c’entra)

Ci segnalano i nostri contatti un post con la foto di un soggetto che dovrebbe essere il moderatore di Phica.eu arrestato, dove Phica.eu è il noto sito internet (un tempo noto come Phica.net) salito agli onori della cronaca per essere sia antenato che successore di Mia Moglie e gruppi dove utenti condividevano foto di donne conosciute o le cui immagini erano presenti su stampa e social, sovente foto rubate, scattate senza il consenso delle interessate e in ogni caso assediate da commenti da tregenda.

Il problema è che il soggetto della foto non è il moderatore di Phica.eu e nonostante il post X in questione venga da un portale di satira, lo rubricheremo come bufala per scoraggiare casi di giustizia fai da te verso un soggetto che con la vicenda in esame non c’entra niente.

L’uomo mascherato nella foto è un influencer noto come Mortebianca, narratore di un canale di storie dell’orrore, noir e spaventose, che si occupa anche di filosofia e recensioni di serie che pur non essendo strettamente horror si prestano alle sue divagazioni psicologiche.

Non è mai stato moderatore di Phica.eu, né scambista e “cuckhold” (pratica sessuale che prevede assistere al sesso tra il proprio partner e altre persone), anzi egli si definisce orgogliosamente Straight Edge, una persona che rifiuta piaceri occasionali come sesso occasionale, droghe, alcol e fumo, sia pur astenendosi anche dal bacchettare chi dovesse dimostrare meno morigeratezza di lui.

Il moderatore di Phica.eu è al momento sconosciuto, ma la sua identità è oggetto di analisi e, al momento, le indagini sono rivolte proprio verso chi ha caricato insulti e foto, ma con indagini ancora in corso, situazione resa ancora più assurda da testimonianze di richieste in danaro sia alle donne che hanno cercato di ottenere la rimozione di foto dal sito che a uomini che hanno cercato di ottenere la rimozione massiccia dei loro contenuti per evitare indagini nei loro confronti.

Ovviamente, lo scherzo è bello quando dura poco, e legare l’immagine (sia pur mascherata) di un narratore di storie horror ad una storia ancora più orribile per altri versi è uno scherzo che potrebbe costare allo stesso troppo caro.

