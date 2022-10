No, Luciana Littizzetto non ha mai detto che andrà in Africa: l’ennesima bufala

“Vado in Africa, lì sono amata da molta gente. Qui in Italia fate schi… “, questa la frase attribuita a Luciana Littizzetto che scatena commenti come “brava, vattene” e altre reazioni sotto un post ora rimosso ma che rimanda ad un articolo pubblicato su un presunto sito dedicato al turismo.

Il formato è quello tipico del contenuto acchiappaclick, con informazioni troncate che invogliano il lettore ad aprire la fonte. Il virgolettato non ha alcun riscontro nei dati oggettivi.

Il copy del post, del resto, contiene il refuso in cui l’avverbio di luogo “lì” viene riportato senza accento. Di fronte a un contenuto del genere il lettore meno avvezzo ad approfondire ciò che trova sui social potrebbe fermarsi alle apparenze. Nel primo commento troviamo la presunta fonte, un articolo pubblicato su Calabria da Sogno in cui non esiste alcuna traccia del virgolettato attribuito a Luciana Littizzetto.

Troviamo, piuttosto, quanto segue:

Ora spunta anche il video della Littizzetto, con la voce sofferta. Come ampiamente prevedibile: «In questi giorni in cui tutti sono al mare, voi siete “in” mare. È molto diverso», dice. «Non è possibile. Non è più assolutamente tollerabile. Questo è un gesto vile, vigliacco, schifoso».

La ricerca della frase attribuita alla comica – “Vado in Africa, lì sono amata da molta gente” – non produce risultati. Al contrario, il virgolettato riportato da Calabria da Sogno trova invece riscontro in un video pubblicato da Michela Murgia su Facebook il 13 agosto 2019.

In quell’occasione Luciana Littizzetto commentava il divieto d’ingresso in acque italiane imposto da Matteo Salvini alla nave della Ong Open Arms. La comica aveva usato queste parole:

“In questi giorni che tutti sono al mare. Voi siete in mare, è molto diverso, lo siete da tanto tempo. Non è possibile, non è più assolutamente tollerabile. Questo è un gesto vile, vigliacco, schifoso, pavido. Voi siete coraggiosi. Sappiate che c’è un sacco di gente che con voi. Siamo tutti Open Arms. Vi aspetto, vi aspetto a terra”.

Della falsa attribuzione di Luciana Littizzetto sull’Africa si sono occupati anche i colleghi di Facta.

