No, l’invasore di campo Mario Ferri non ha il simbolo del Battaglione Azov tatuato sul braccio

Lo chiamano “Il Falco” ed è famoso per le sue invasioni di campo con la maglietta di Superman. Mario Ferri è entrato in azione anche nel corso dei Mondiali del Qatar durante la gara tra Portogallo e Urugay.

Secondo alcuni post comparsi sui social, tuttavia, il pescarese Mario Ferri avrebbe il simbolo del Battaglione Azov tatuato sul braccio.

Il tweet

I nostri lettori ci segnalano un tweet in lingua spagnola pubblicato oggi, martedì 29 novembre 2022. Il tweet mette in evidenza il braccio di Mario Ferri per cercare di dimostrare che l’attivista porti sul braccio un tatuaggio del battaglione Azov.

Un errore facile da correggere

Mario Ferri ha realmente quel tatuaggio sul braccio sinistro e lo dimostra questo post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale. Quello che vediamo, tuttavia, non è il simbolo del Battaglione Azov.

Come ricostruiscono anche i colleghi di Maldita.es, il tatuaggio di Mario Ferri è l’emblema dell’Ucraina, che differisce dal simbolo del Battaglione Azov:

Quindi?

Il tatuaggio di Mario Ferri mostra l’emblema dell’Ucraina, quindi raccontare che l’invasore di campo porti al braccio il simbolo del Battaglione Azov significa diffondere una bufala.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.