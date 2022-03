No, le stazioni Q8 non venderanno i prodotti esentasse per protestare contro il governo

Un messaggio virale sta circolando di bacheca in bacheca e di chat in chat. Chi condivide il testo sostiene che da un non-meglio-specificato “domani” tutte le stazioni Q8 venderebbero i loro prodotti esentasse per protestare contro il governo. Nello specifico, i rifornitori metteranno a disposizione la benzina a € 1,60 e il diesel a € 1,45. In alcune varianti, la benzina è riportata a 1,40 e il diesel a 1,25.

Domani, tutte le stazioni Q8, venderanno i loro prodotti esentasse in protesta contro il governo. – il prezzo della benzina sarà di 1,60/1,40 € – prezzo diesel 1,25/1,40 € Qui sotto l’elenco delle stazioni di servizio che aderiscono all’iniziativa.

Il problema si pone proprio nel link che viene riportato in chiusura del post. In questo caso, parlano i commenti:

priva di fonti ed è solamente uno scherzo per testare le abitudini degli utenti social che si fidano di un semplice post anziché approfondire quanto stanno leggendo. In fondo al post, infatti, è riportato un link, questo , che spiega tutto. Cliccare per credere. L’iniziativa delle stazioni Q8 è completamenteed è solamente unoper testare le abitudini degli utenti social che si fidano di un semplice post anziché approfondire quanto stanno leggendo.

