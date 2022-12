No, la nuora di Biden non ha ammesso le frodi elettorali alle presidenziali americane

Dopo il diario della figlia di Biden, la disinformazione sulle ultime presidenziali americane si sposta sulla nuora di Biden.

Hallie Biden, questo il nome, avrebbe ammesso in un tweet che nel corso delle elezioni che hanno decretato la vittoria di Joe Biden contro Donald Trump sarebbero state una frode, e lo avrebbe fatto in un tweet. Per questo il suo account sarebbe stato sospeso.

Il tweet della nuora di Biden

Hallie Biden, nuora di Joe Biden, il 22 agosto avrebbe twittato quanto segue:

President Trump won that election and my entire family knows it. Il presidente Trump ha vinto quelle elezioni e tutta la mia famiglia lo sa.

La smentita di un portavoce

Hallie Biden, al secolo Hallie Olivere, è stata la moglie di Beau Biden, primogenito dell’attuale presidente degli Stati Uniti. Beau è deceduto nel 2015, ucciso da un tumore al cervello.

Di questa notizia si sono occupati i colleghi statunitensi di AFP, che in un articolo del 1° settembre 2022 hanno riportato una comunicazione di un portavoce della Beau Biden Foundation, il cui consiglio è presieduto dalla stessa Hallie Olivere. Il portavoce comunica che “la signora Hallie Biden non ha un account Twitter”, quindi “qualsiasi account che porta il suo nome è falso“.

È vero che l’account @HallieBiden è stato sospeso, ma si tratta appunto del profilo falso.

Conclusioni

La nuora di Biden non ha mai twittato la confessione sulle frodi elettorali alle elezioni americane; Hallie Olivere non ha un profilo Twitter.

