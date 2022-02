No, il video del carro armato non è una fake news del 2014

No, il video del carro armato non è una fake news del 2014: ma siamo in un clima in cui, letteralmente, la guerra si combatte anche così. A colpi di fake news, accusando l’avversario di fake news per delegittimarlo e confondere il campo.

Abbiamo già esaminato come letteralmente in guerra siano scesi sia la macchina di informazione del Cremlino che Anonymous, i Social Network, l’Informzione e i Fact Checker.

Non abbiamo dubbi nel crederlo, dato il numero di segnalazioni “strumentali” che abbiamo trovato a “mailbombarci” i mezzi di comunicazione per cercare di bloccare o rallentare le segnalazioni. E non abbiamo dubbi nel crederlo viste segnalazioni come questa. Relativa a questioni già affrontate, ma riscritte ed artefatte.

Ovviamente chi ci ha mandato la segnalazione, ancor prima di chi ha redatto la fake news, non si è peritato di chiedere dove fosse il fantomatico video del 2014.

La soluzione è semplice: il fantomatico video del 2014 non esiste.

Abbiamo parlato della vicenda più volte (qui, qui e qui). Letteralmente l’unica cosa certa incontrovertibile di quel video è che è del 2022. Febbraio 2022.

Abbiamo avuto già modo di ricostruire che si tratta di un mezzo ucraino (un mezzo russo sarebbe stato abbatuto ben prima), la cui perigliosa manovra è evidentemente (e secondo gli esperti) un errore dovuto alla velocità ed alla curva a gomito affrontata.

Sappiamo anche che in zona si è lamentato il furto di mezzi militari da parte di sabotatori, il che potrebbe spiegare l’imperizia dimostrata.

Rimandiamo ai precedenti tre articoli per tutte le ricostruzioni del caso: elemento certo è che quel video non è del 2014.

