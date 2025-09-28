No, il titolo per cui “L’Unione Europea ha ammesso che i vaccinati erano topi da laboratorio” è clickbait di clickbait

Ci segnalano i nostri contatti condivisioni di screen di un articolo per cui “L’Unione Europea ha ammesso che i vaccinati erano topi da laboratorio”. L’articolo si tratta di clickbait di clickbait, ovvero clickbait al cubo.

Un testo volutamente e ostentatamente clickbait che cerca il consenso dei novax che tanto non leggeranno mai fino in fondo, diffuso dallo stesso circuito che abbiamo visto fare uso di questa tecnica narrativa.

Il riferimento è ad una serie di virgolettati inventati che confondono una recente audizione della Commissione Europea che ricorda come in Pandemia fu fatto uso della Autorizzazione condizionata dei vaccini COVID19, dato noto sin dal 2020, creando un falso riassunto virgolettato con una ammissione che non c’è mai stata.

Ammissione che lo stesso articolo citato come fonte da chi ricondivide la teoria contiene. Ma molto verso il finale, dove essa non viene solitamente letta.

In realtà, non si tratta di una dichiarazione ufficiale, ma di una ricostruzione che gioca con le parole per rafforzare la narrazione di chi da sempre è scettico sui vaccini. Il fatto che un titolo del genere circoli con tanta velocità dimostra quanto il tema resti sensibile e quanto sia ancora forte la sfiducia di una parte della popolazione verso le istituzioni e la scienza.

Riporta l’articolo, che omette però di chiedersi se titolare un testo come “Le persone vaccinate erano topi da laboratorio”: l’Unione Europea ammette tutto sui vaccini | Avevano ragione i complottisti non sia un atto che comporta enormi responsabilità ponendo l’autore nel novero di coloro che “giocano con le parole per rafforzare la narrazione di chi da sempre è scettico sui vaccini”.

