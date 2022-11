No, il sindaco di Lonigo non ha rilasciato una nota sulla carne di maiale nella mensa scolastica

Alcuni utenti stanno condividendo una nota attribuita al sindaco di Lonigo (Vicenza). Il primo cittadino, Pierluigi Giacomello, avrebbe comunicato ai cittadini il suo rifiuto di rimuovere la carne di maiale dalla mensa scolastica.

La scelta risponderebbe all’esigenza di non assecondare gli studenti musulmani che, per ragioni legate alla religione islamica, è risaputo che non consumino carne di maiale. Chi ha memoria ricorderà che lo stesso messaggio era stato attribuito ad altri sindaci italiani, per questo i nostri lettori ci riportano i loro sospetti.

Di seguito il testo comparso su alcuni post su Facebook:

IL SINDACO DI LONIGO in PROVINCIA di VICENZA RIFIUTA di RIMUOVERE la CARNE di MAIALE dalla MENSA SCOLASTICA e spiega il perché:

I genitori MUSULMANI hanno chiesto l’abolizione della carne di maiale in tutte le mense scolastiche di Lonigo.

Il sindaco ha rifiutato, e ha inviato una nota a tutti i genitori con la spiegazione.

ECCO LA NOTA:

“I Musulmani DEVONO CAPIRE che devono adattarsi al Veneto e a Lonigo, ai suoi costumi, le sue tradizioni, al suo modo di vivere, perché è lì che hanno scelto di emigrare.

Devono capire che devono integrarsi e imparare a vivere in Veneto. Devono capire che devono essere loro a cambiare il loro stile di vita, NON i Leoniceni che così generosamente li hanno accolti.

Devono capire che i Veneti non sono né razzisti né xenofobi, hanno accettato moltissimi immigrati musulmani prima (mentre il CONTRARIO non è vero: gli Stati Musulmani non accettano gli IMMIGRATI non musulmani.

Che non più di altre popolazioni, i Veneti non sono disposti a rinunciare alla loro identità, alla loro cultura.

E se il Veneto è una terra di accoglienza, non è il Sindaco di Lonigo che accoglie gli stranieri, ma il popolo Leoniceno e il Veneto nel suo complesso.

Infine, devono capire che a Lonigo con le sue radici giudaico-cristiane, alberi di Natale, chiese, crocefissi e feste religiose, la religione deve rimanere nella sfera privata.

Il Comune di Lonigo ha diritto di rifiutare ogni concessione all’Islam e Sharia.

Per i musulmani, che sono in disaccordo con la laicità e non si sentono a loro agio a Lonigo, ci sono 57 bellissimi paesi musulmani nel mondo, la maggior parte di loro sotto-popolati e pronti a riceverli con le braccia aperte in conformità con la Sharia.

Se avete lasciato il vostro paese per Lonigo (e non per altri paesi musulmani), è perché avete ritenuto che la vita è migliore in Veneto che altrove.

Ponetevi la domanda, solo una volta: “Perché è meglio vivere qui a Lonigo invece che nei vostri paesi?”

Una mensa con carne di maiale è parte della risposta.”

Esemplare!

Condividi questo per promuovere la tolleranza nel mondo.

QUESTO atteggiamento dovrebbe essere adottato da tutti i Paesi.