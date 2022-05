No, il servizio del TG5 sull’Ucraina non confonde una partita di paintball con la guerra

Un servizio del TG5 sull’Ucraina avrebbe mandato le immagini di una partita di paintball spacciandole per filmati di guerra. Questo, almeno, è ciò che viene raccontato su Twitter. La narrazione può essere verosimile: dopo lo scoppio della guerra non sono mancati i casi in cui i telegiornali abbiano trasmesso immagini prese addirittura dai videogiochi. In questo modo la sfiducia verso l’informazione ha trovato conforto, per questo è molto facile prendere per vera una qualsiasi gaffe verso il giornalismo televisivo.

Il post

Tg5, Tg3 e alcune trasmissioni TV mandano in onda immagini di una partita di paintball come servizio sulla guerra in Ucraina. Ormai siamo fattualmente ad una dimensione non più ridicola ma assolutamente delinquenziale del giornalismo italiano

Il servizio

Il servizio esiste e l’utente che lo ha ricaricato non ne ha modificato il contenuto né le scritte in sovrimpressione. Il servizio è andato in onda durante l’edizione delle 13 del TG5 del 19 aprile 2022, e lo troviamo a questo indirizzo al minuto 5:50.

Come possiamo notare dai fucili presenti nel filmato si tratta realmente di una sessione di paintball.

Se ascoltiamo bene le parole dell’inviata, però, ci accorgiamo che in nessun momento sostiene che le immagini trasmesse siano filmati di guerra, né rilascia commenti a tal proposito.

Le immagini che vediamo arrivano sì da questo contesto storico, ma sono state registrate durante un’esercitazione come dimostra il filmato originale presente su Reuters dal 18 aprile 2022.

Quindi?

Il filmato trasmesso durante il servizio del TG5 sull’Ucraina è reale e mostra una partita a paintball, ma in nessun momento la giornalista dice che quei filmati siano immagini di combattimenti reali nel contesto della guerra.

