No, il post di Bennacer su Imane Khelif è un caso di “meme asceso”

Il post di Bennacer su Imane Khelif è un caso di “meme asceso”: una battuta diventata una bufala solamente perché i soggetti verso cui era rivolta hanno voluto crederci così forte da viralizzarla come tale

Ovviamente il meme ha il logo di “Pastorizia Football Club”, pagina di meme che ha diffuso diversi contenuti riguardo allo scotnro Khelif-Carini, compreso un post che fa riferimento alle bufale sulla conchiglia femminile negli sport di contatto ed uno che fa riferimento al tentativo di IBA di premiare la Carini (premio rifiutato dalla federazione Italiana).

Il post in questione non risulta più disponibile in pagina, ma i loghi sono gli stessi.

Inutile dire che Bennacer non ha mai proferito simili parole, e si tratta di una beffa a cui, in un clima intossicato dalle Fake News, il pubblico ha voluto crederci con tutte le sue forze.

