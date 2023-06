No, il governo italiano non ha annunciato il Family Pride Month

Il governo italiano ha annunciato il Family Pride Month? La notizia non è ancora sbarcata in Italia, ma sugli account internazionali dei social media questo genere di informazione sta prendendo terreno.

A dare una certa risonanza alla notizia è Sachin Jose, content creator dalla consistente trazione cattolica, che il 3 giugno ha twittato una foto del nostro premier Giorgia Meloni con questo testo: “Per contrastare il cosiddetto ‘Pride Month’, l’Italia della Meloni ha annunciato il ‘Family Pride Month’ che promuoverà la famiglia tradizionale“.

La notizia è stata ripresa anche su altri canali, come nel caso di una reel pubblicata su Instagram da Vince Dao il 5 giugno.

Un Family Pride Month in Italia?

La risonanza internazionale di questa notizia ha portato i fact checker d’oltreoceano a occuparsi del caso. Su Lead Stories, infatti, leggiamo che i primi rumor sono comparsi su Twitter il 1° giugno con un tweet pubblicato dall’account Radio Genova.

In calce, Radio Genova scrive: “Family Pride 2023 in Rome. We defend our children” e allega il video di una manifestazione. Nei fatti il Family Pride non esiste e le immagini usate dall’account di cui sopra, in realtà, sono state registrate il 20 maggio 2023 quando a Roma si è tenuta la manifestazione “ScegliAMO La Vita” organizzata dal Family Day.

Il Family Pride Month non esiste

I fact checker di AP News hanno contattato sia la Presidenza italiana del Consiglio dei Ministri sia il gruppo Pro Vita & Famiglia. Mentre dagli uffici di Giorgia Meloni una risposta non è ancora arrivata, da Jacopo Coghe giunge una secca smentita:

Non c’è stato alcun annuncio del genere da parte del governo e, per quanto ne sappiamo, non c’è stata nemmeno una proposta.

Dell’annuncio o dell’esistenza di un Family Pride Month in risposta al Pride Month non esiste traccia.

Conclusioni

Il Family Pride Month è pura invenzione e né il governo né le associazioni antiabortiste e pro-vita hanno annunciato tale iniziativa.

Tutto è nato sui social da un account italiano che ha confuso una manifestazione organizzata dal Family Day con il Family Pride Month che, ribadiamo, non esiste.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.