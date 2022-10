No, Giorgia Meloni non ha tagliato il numero dei parlamentari

Giorgia Meloni ha tagliato il numero dei parlamentari? La notizia arriva dall’estero, ancor prima dell’Italia.

In un titolo condiviso sui social come screenshot leggiamo che la leader di Fratelli D’Italia, ancor prima di insediarsi come Presidente del Consiglio, avrebbe tagliato “230 deputati e 115 senatori”. “Meloni mantiene le promesse!”, così esultano alcuni utenti sui social.

In realtà si tratta di un contenuto decontestualizzato, come spesso accade sui social in cui esiste ancora un certo pubblico non avvezzo ad approfondire i post in cui si imbatte nella propria home.

Il post

Il titolo che vediamo nello screenshot recita: “Taglio in Italia: eliminati 230 deputati e 115 senatori”. Facciamo notare che lo screenshot, che si presume sia stato preso da un articolo, non riporta la data, un primo segnale sulla necessità di approfondire la notizia.

Facciamo notare, ancora, che sotto l’immagine in cui vediamo Luigi Di Maio (non Giorgia Meloni) viene aggiunto un testo in cui si invita a condividere il messaggio per far sì che la stessa cosa avvenga anche in Spagna.

L’articolo originale

Se cerchiamo lo stesso titolo su Google troviamo l’articolo originale. Il pezzo è stato pubblicato su La Razon l’8 ottobre 2019.

Parliamo quindi del 2019, anno in cui Giorgia Meloni non aveva ancora ottenuto il successo elettorale delle votazioni del 25 settembre 2022. Possiamo dire che la leader di Fratelli D’Italia aveva espresso il suo voto favorevole al taglio dei parlamentari durante una conferenza stampa al Senato.

Quelle del 25 settembre sono state le prime elezioni tenutesi dopo il taglio dei parlamentari ottenuto a seguito della vittoria del “sì” al referendum del 20 e 21 settembre 2020. Con il governo entrante, dunque, il Parlamento sarà composto da 400 deputati e 200 senatori.

Quindi?

Il taglio dei parlamentari non è arrivato con il successo di Giorgia Meloni alle elezioni del 25 settembre.

Piuttosto, quello della leader di Fratelli D’Italia sarà il primo governo con meno parlamentari per effetto del referendum del 2020, tenutosi quindi due anni prima che Giorgia Meloni vincesse le elezioni.

La notizia è stata trattata anche dai colleghi di Maldita.es.

