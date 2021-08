No, Giorgia Meloni non ha chiesto il blocco navale al largo delle coste afgane

Giorgia Meloni chiede il blocco navale delle coste afgane, ma è una bufala. Sui social, infatti, è comparso lo screenshot di un presunto post pubblicato dalla leader di Fratelli d’Italia. Secondo il presunto post Giorgia Meloni avrebbe condiviso un articolo pubblicato dal Messaggero dal titolo “Afghanistan, profughi: primi sbarchi nel Salento” e in calce avrebbe aggiunto un messaggio che ha scatenato l’ironia sui social.

“Subito un blocco navale al largo delle coste afghane!”, avrebbe scritto Giorgia Meloni. L’articolo del Messaggero esiste e lo troviamo a questo indirizzo, tuttavia il post della leader di Fratelli d’Italia non esiste. A smentire la bufala è lei stessa in un post pubblicato ieri pomeriggio, 23 agosto 2021:

La smentita è comparsa anche su Giornalettismo e Il Riformista. A scatenare l’ironia e la disinformazione sui social, inoltre, è stato il fatto che l’Afghanistan non ha sbocchi sul mare.

Giorgia Meloni non ha mai pubblicato un post in cui chiedeva il blocco navale al largo delle coste afgane, si tratta di una bufala costruita per ragioni denigratorie e, ovviamente, politiche.

