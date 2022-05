No, George Clooney e Barack Obama non sono pedofili e non hanno rapito una ragazza

Cos’hanno in comune George Clooney e Barack Obama, oltre ad essere statunitensi e con qualche dollaro in tasca? Un’accusa di pedofilia e rapimento che arriva da acque internazionali e che riguarda l’Italia. L’Italia? Sì, e ci arriviamo.

Questa storia inizia con una serie di scatti che mostrano l’ex presidente degli Stati Uniti e l’attore e regista de Le Idi Di Marzo insieme su una barca. Accanto a loro compare spettrale il volto di una ragazza dai tratti orientali che i due personaggi avrebbero rapito.

Gli scatti

Tanti utenti associano questo scatto a un altro, catturato all’interno della stessa Casa Bianca durante il mandato di Obama, che mostra l’ex presidente con una ragazzina dai tratti orientali sulle ginocchia.

Per chi non è avvezzo allo spirito critico, i due scatti sarebbero una prova del fatto che Barack Obama sia avvezzo alle molestie sui minori. Nell’immagine a sinistra, peggio che mai, George Clooney viene immortalato con le mani sulla cintura.

La bufala

Partiamo dall’immagine di Barack Obama con la ragazzina sulle ginocchia. Con una semplice ricerca per immagini su Google troviamo lo scatto originale sul blog personale di Pete Souza, fotografo ufficiale della Casa Bianca. L’immagine è stata scattata il 4 dicembre 2015, e Souza nella didascalia ha scritto: “Il Presidente coccola la nipote Savita Ng”. Troviamo la stessa immagine con la stessa didascalia su Alamy. Come precisava Il Post in questa gallery del 31 dicembre 2015, Savita Ng è figlia di Maya Soetoro-Ng, sorellastra di parte materna dell’ex presidente.

Arriviamo ora alle accuse di rapimento di minori. La foto che mostra Barack Obama e George Clooney su una barca sono state scattate nel giugno 2019 durante la loro gita presso il Lago di Como, in Italia.

In quell’occasione Obama aveva visitato Villa Oleandra, residenza italiana di Clooney, come documentato dal fotografo Matteo Bazzi per l’Ansa. L’articolo parlava di “Barack Obama, George Clooney e le rispettive famiglie“.

Sul caso sono intervenuti i colleghi fact checker internazionali come Maldita.es e AFP, che ha contattato il fotografo Bazzi su Linkedin il quale ha riferito che in quell’occasione non ha notato nulla di strano. Un video pubblicato su Instagram da La Provincia di Como il 24 giugno, inoltre, mostra l’arrivo della comitiva alla Villa d’Este di Cernobbio. La persona che – secondo i post scandalistici – viene considerata vittima di un rapimento, appare piuttosto disinvolta mentre precede il corteo di Obama e Clooney.

Quindi?

L’identità della ragazzina non è nota, ma si suppone che si tratti proprio della nipotina Savita-Ng, intuizione giustificata dagli scatti pubblicati dal padre Konrad-Ng il 25 giugno 2019 in cui si è geolocalizzato proprio sul lago di Como.

AFP fa notare che chi condivide questa bufala su Barack Obama e George Clooney proviene dagli ambienti QAnon. I primi avvistamenti della bufala, infatti risultano arrivare dalla bacheca un account che in altre occasioni ha condiviso teorie cospirazioniste.

