No, Brunetta non ha augurato “sofferenza psichica a chi non si vaccina”

Secondo un post in continua circolazione su Facebook Renato Brunetta avrebbe parlato in modo molto duro sul green pass e sui vaccini, arrivando ad augurare “sofferenza psichica” a tutti coloro che non intendono vaccinarsi. Il post si presenta nella classica formula immagine+testo, senza alcuna fonte che dimostri l’attendibilità di tale attribuzione.

Brunetta: “Voglio la sofferenza dei non vaccinati”. Renato Brunetta: “Il green pass deve essere esteso a tutti per causare sofferenza psichica a chi non si vaccina”.

Vi rendete conto?

Questo sadico ha veramente detto che vuole creare “sofferenza psichica” alle persone.

Qui siamo al di fuori della politica, delle opinioni, della stessa scienza.

Questi sono veramente dei demoni assassini, dei figli del male.

Brunetta ha parlato piuttosto di “costo psichico e monetario” al quale i contrari al vaccino andrebbero incontro per via della loro ostinazione. Renato Brunetta, infatti, si è espresso in questi termini durante il summit economico tenutosi in occasione del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Nell’introdurre il discorso sul green pass Brunetta ha esposto il “modellino comportamentale“ da adottare in questo periodo storico di grandi cambiamenti.

Il Green pass? Geniale, perché aumenta il costo psichico e monetario a carico degli opportunisti contrari al vaccino. In futuro deve valere sia per il lavoro pubblico che per quello privato.

In sostanza, il ministro della Funzione Pubblica sostiene che il green pass costringa i contrari al vaccino ad effettuare sempre più tamponi che sono “un costo psichico e monetario” e per questo, aumentando il costo dei tamponi “si riduce lo zoccolo dei non vaccinati e la circolazione del virus”, quindi: “bisogna aumentare agli opportunisti il costo della non vaccinazione”.

Dunque Brunetta non ha affatto augurato la sofferenza psichica a coloro che non si vaccinano, ma ha usato il termine “psichico” per indicare il costo dei tamponi che potrebbe aumentare per incentivare gli scettici a vaccinarsi.

