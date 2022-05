No, Bild non ha mai scritto che un profugo Ucraino ha incendiato la casa di chi lo ospita (non è mai successo)

Secondo “fontirusse” Bild non ha mai scritto che un profugo Ucraino ha incendiato la casa di chi lo ospita. Anzi, una segnalazione che parte secondo le analisi già avviate dai colleghi “fonti dai canali Telegram Russi”.

E che noi stessi abbiamo riscontrato su Twitter, qui.

Come potrete leggere, si tratta della bizzarra storia di un profugo ucraino, ospitato in una casa tedesca, che avrebbe distrutto la casa dei suoi ospiti cercando di bruciare una bandiera Russa.

Come conferma un’analisi dei colleghi di Facta, si tratta di un altro caso in cui le “fonti russe”, sostanzialmente, mentono. Una fake news sotto ogni punto di vista. Una storia che non esiste raccontata falsificando il logo di un giornale che non ne ha mai parlato.



Giornale, Bild, che ha risposto per bocca del suo vicedirettore ad uno dei condivisori della fake in modo abbastanza chiaro.

Dimostrando che Bild non aveva mai pubblicato quell’articolo anche perché quella storia non è mai esistita.

Del resto, parliamo di un grossolano e improbabile centone che unisce lo spettro della “Russofobia” alla disumanizzazione del profugo Ucraino.

Entrambe le cose le abbiamo viste già altrove. La Propaganda Russa poggia buona parte della sua narrazione (quella che non si poggia sulla “denazificazione” dell’Ucraina) sulla bizzarra teoria di una Russia gloriosa e grande nazione, naturalmente destinata alla grandezza, ma oppressa e schiacciata da un Occidente Nazista e Russofobo che, senza alcuna gratitudine, l’ha resa miserabile e cenciosa e vuole ancora affamarla e distruggerla con ostilità, escludendola dal commercio e dalla cultura e “contaminando” i suoi giovani con la cultura omosessuale, effeminata e satanista dell’Occidente fino a distruggere le loro radici.

Altro elemento è la descrizione dell’Ucraino come un malvagio naturale, un “nazista” dentro e fuori dagli istinti distruttivi e crudeli. Propaganda che echeggia quanto abbiamo visto in passato sulla propaganda sovranista-nazionalista contro gli immigrati, e che abbiamo visto riadattata alla propaganda filoRussa.

Quella per cui da un account riconducibile a Roscosmos abbiamo visto la storia del tutto inventata di un profugo Ucraino che minaccia gli Italiani dicendo di essere “il nuovo padrone”, e sulle solite fonti russe, abbiamo visto una presunta “Ucraina con tatuaggi nazisti” che probabilmente non era neppure Ucraina e sicuramente non profuga.

Inoltre, come confermato dai colleghi tedeschi, l’immagine dalla quale è ottenuto il falso articolo, deriva da un incendio del 2013. Il resto è tutto un lavoro di Photoshop assemblato per attaccare gli Ucraini.

