No, Angelo Pintus non regala 500 euro a 15 vincitori tra i suoi follower su Facebook

Angelo Pintus regala 500 euro a 15 fortunati vincitori tra i suoi follower? Questo è quanto si legge in uno screenshot che circola sui social, con tanto di immagine del profilo e generalità del comico.

Il testo riporta quanto segue:

Per quelli di voi che sono amici aggiunti e commentati da me. Solo per 15 vincitori. Congratulazioni a tutto ciò che abbiamo scelto. Grazie a tutti coloro che sono venuti a commentare, condividere, mettere mi piace al mio post. Ti auguro sano e felice. Vogliamo condividere la felicità con tutti voi. Noi, con tutte le squadre partecipanti e il supporto degli sponsor, vogliamo condividere la nostra gioia con 15 vincitori selezionati casualmente su Facebook, ognuno dei quali riceverà da noi un “premio speciale di 500 euro“. Metodo per riscuotere il premio seguire le seguenti istruzioni: step 1 registrati qui [url]; step 2, metti piace a questo post; step 3, invia la prova di registrazione.

Facciamo notare nel dettaglio diversi errori dovuti sicuramente a una traduzione automatica, dal momento che gli pseudo-concorsi in denaro attribuiti ai personaggi famosi sono una tipicità dei social. Se visitiamo la pagina Facebook di Angelo Pintus, infatti, di questo concorso non c’è traccia.

Parliamo di truffa per due motivi: si parla di denaro e soprattutto è riportato un link che potrebbe rivelarsi dannoso per i nostri dati sensibili. Nel nostro archivio abbiamo segnalato diversi casi analoghi, in cui individui misteriosi hanno attribuito a personaggi famosi improbabili concorsi con premi in denaro.

Angelo Pintus è completamente estraneo a questa iniziativa.

