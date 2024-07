Nigel Farage come Cetto La Qualunque? La frase per cui “Nigel Farage non vuole fare niente per la gente di colore” è editata

Ci segnalano i nostri contatti una frase per cui “Nigel Farage non vuole fare niente per la gente di colore”, frasata in modo da citare il nostro personaggio comico di Antonio Albanese, il politico corrotto Cetto La Qualunque.

Secondo la nuova frase Nigel Farage avrebbe proposto di fare “assolutamente niente” per migliorare la condizione dei cittadini di colore del Regno Unito.

Frase che evoca la leggendaria risposta del comico che, posto nei panni dell’aspirante Sindaco La Qualunque dinanzi alla prospettiva di aiutare i poveri e i bisognosi risponde che farà per loro “Una beata min**ia!”

La frase è in realtà pesantemente editata: la frase originale è comunque cerchiobottista e tende di fatto ad evitare una risposta netta, ma è di senso opposto. Ovvero

“‘Niente, assolutamente niente’: a me non importa niente se tu sia bianco o nero, etero o omo. Non mi importa di queste cose: ti giudicherò per la persona che sei, per le tue abilità, se sei in grado solo di prendere o anche di dare alla società”

Il senso è che Farage si ritiene in grado di aiutare tutti i “capaci e meritevoli” a prescindere da preferenze sessuali ed etnia e li aiuterà per questo, non introducendo l’elemento farsesco insinuato nella risposta.

