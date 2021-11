Niente terza dose per Mattarella, solo acqua fisiologica: i NoVax deragliano definitivamente

Nel pomeriggio di ieri c’è stato un comunicato ufficiale da parte del Quirinale in cui è stato evidenziato come il presidente Sergio Mattarella, durante la scorsa settimana, si sia sottoposto alla terza dose del vaccino anti-Covid 19. Il tutto è avvenuto all’ospedale Spallanzani, ma i no vax non credono assolutamente che il presidente Mattarella abbia effettuato la terza dose di tale vaccino.

Cosa dicono i NoVax sulla terza dose di Mattarella

Ancora illazioni senza senso su Mattarella, dopo quelle di alcuni mesi fa. Quando il capo dello Stato ha effettuato per la prima volta il vaccino anti-Covid, sottoponendosi quindi alla prima dose, erano state mostrate le foto nel momento in cui stava attendendo il suo turno. Questa volta invece non c’è stata alcuna telecamera o macchina fotografica che immortalasse la somministrazione di questa terza dose ed è da qui che sono partite tutte le teorie alquanto fantasiose dei no vax.

Addirittura c’è chi ritiene che sia stata somministrata semplicemente soluzione fisiologica, ma i più pensano che in realtà questa terza dose non sia stata mai inoculata al presidente Mattarella. Le domande che si pongono i no vax a riguardo non sono di certo finite qui, oltre alla mancanza di telecamere, ciò che sta creando molti dubbi è sul perché la notizia di questo vaccino sia avvenuta con una settimana di ritardo.

In realtà non c’era alcun bisogno di spettacolarizzare il momento, né tantomeno di dover divulgare la notizia durante quest’inoculazione. C’è libero arbitrio a riguardo e non si può pensare che sotto ci sia qualcosa di strano o di losco. Per i no vax,che credono sempre ad un complotto, invece bisognava spettacolarizzare il momento, perché se non vedono non credono, come San Tommaso.

Senza dubbio però la teoria più assurda, su questa terza dose del vaccino anti-Covid 19 inoculata a Mattarella, riguarda l’aver iniettato nel braccio del capo dello Stato semplicemente acqua fisiologica. Proprio pochi giorni fa il presidente Mattarella aveva dichiarato l’assoluta importanza di continuare a grandi ritmi con la campagna vaccinale, unico modo per salvaguardare sé stessi, ma soprattutto gli altri. Impossibile quindi che si sia tirato indietro per questa terza dose.

