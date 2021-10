Niente scuola da 6 anni per i figli di Heather Parisi: l’ultima uscita che esalta i NoVax

Durante questa pandemia diversi personaggi pubblici si sono mostrati NoVax e appartenenti alla schiera dei complottisti, tra questi ritroviamo anche Heather Parisi che ormai da tantissimi anni vive ad Hong Kong e più volte su Twitter si è lasciata andare a dichiarazioni alquanto stravaganti e soprattutto false riguardanti la pandemia, i vaccini e le varie restrizioni.

Heather Parisi non manda i figli a scuola da 6 anni

La stessa Heather Parisi che in passato ha ricevuto chiari richiami dai social, come vi abbiamo riportato non molto tempo fa. Tralasciando però tale aspetto, ciò che ha lasciato alquanto allibiti i suoi followers è quanto raccontato da Heather Parisi nell’ultimo post pubblicato insieme ai suoi figli.

L’ex reginetta del sabato sera di Raiuno ha parlato di come sia difficile per i suoi figli avere un po’ di vita sociale, principalmente perché non vanno a scuola (fanno Homeshooling), e spesso quindi si ritrovano a stare da soli mentre i loro amici seguono le varie lezioni. Per trascorrere un po’ di tempo e divertirsi, ecco che si sono tinti i capelli di blu. Quest’aspetto sull’adolescenza e la loro socialità è però sfociato in un ricordo alquanto particolare che è riaffiorato nella mente di Heather Parisi.

Quest’ultima ha infatti voluto ricordare come quando era più ragazzina si scambiava il sangue con la sua migliore amica per diventare Blood Sisters, letteralmente sorelle di sangue. Entrambe si procuravano un leggero taglio sul dito e lasciavano che il sangue si mescolasse per poi berlo. Ricordi alquanto strani e particolari che però hanno un fine per Heather Parisi, ossia evidenziare come quest’oggi nemmeno un abbraccio o un bacio è più consentito con le altre persone, anzi addirittura è stata bandita la stretta di mano.

Un post che doveva parlare delle difficoltà di socializzazione dei bambini in quest’epoca e che è terminato come sempre con la solita polemica complottista. Heather Parisi infatti rimarca il fatto che in passato fosse possibile scambiarsi il sangue, ora invece i vari ragazzini sono costretti ad una vita sociale virtuale. Meglio ritornare solo ai baci ed agli abbracci, lo scambio di sangue anche no.

