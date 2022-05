Niente da fare per la pagina Facebook di Francesca Donato oscurata: prima replica pubblica

Brutte notizie per Francesca Donato, europarlamentare diventata famosa in Italia soprattutto per le sue posizioni dapprima contro il vaccino, poi anti Zelensky in merito alla guerra tra Ucraina e Russia. Come vi abbiamo riportato a marzo con un altro articolo, è stata oscurata la sua pagina Facebook per alcuni contenuti pubblicati dall’ex esponente della Lega, al punto da sollevare un polverone tramite altri canali social. Vedere per credere quanto avvenuto su Twitter, dove questo personaggio politico ha un discreto seguito.

La pagina Facebook di Francesca Donato risulta ancora oscurata: la sua replica ufficiale

A distanza di circa due mesi, la pagina Facebook di Francesca Donato appare ancora come oscurata. Non si tratta, dunque, di una cancellazione definitiva e questo lascia indurre che la situazione possa cambiare in futuro. Difficile prevedere i prossimo scenari sotto questo punto di vista, ma vale la pena analizzare quanto dichiarato dalla diretta interessata negli ultimi giorni. Tutto ruota attorno all’intervista che trovate sul Corriere della Sera, con aspetti che vanno per forza di cose approfonditi.

Secondo Francesca Donato, per farvela breve, il provvedimento di Facebook sarebbe figlio delle sue posizioni contro le sanzioni che sono state imposte alla Russia e a Putin dopo lo scoppio della guerra. Va detto che la pagina Facebook è stata oscurata ad inizio marzo, mentre in passato il suo profilo all’interno del social network di Mark Zuckerberg era finito nel mirino della critica per alcune fake news diffuse a proposito del vaccino Covid.

Dunque, queste considerazioni sono importanti per comprendere che, allo stato attuale non ci siano certezze sulle ragioni che hanno portato all’oscuramento della pagina Facebook di Francesca Donato. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità a stretto giro, dopo l’intervista che la diretta interessata ha rilasciato al Corriere per evidenziare quanto siano “scomode” le sue parole su Russia e Putin.

