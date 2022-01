“Niente cimitero per i no vax”: i novax contro Huffington Post, ma era una bufala

“Niente cimitero per i no vax”: questo il titolo di un ritaglio di giornale che circola nelle chat Telegram dei “leoni” e “guerrieri” novax.

Leoni che, citando Caparezza, ormai assumono le fattezze di “forcaioli impreparati sempre in cerca di un nemico per la lotta“.

E quando il nemico non c’è, basta del Photoshop per crearne uno sul posto, possibilmente scelto tra il “Mainstream”, i giornali “colpevoli” di parlare delle loro gesta non sempre edificanti in modo non adulatorio quanto speravano.

A nessuno importa che quell’articolo su Huffington Post non è mai stato pubblicato.

Che il riquadro di anteprima e titolo di Huffington Post usano il font “PolyPhonic” e non il semplice “Arial” presente in ogni installazione di Word, compresa quella usata dall’anonimo.

Come nessuno sembra notare che solitamente gli articoli dell’Huffington Post contengono anche l’indicazione dell’autore, che qui manca.

Mancano anche gli elementi essenziali della notizia: non si capisce chi avrebbe rilasciato la dichiarazione, quando e in che circostanza.

In una sorta di forcaiola reinterpretazione creativa del “Non sparare al messaggero”, i novax “leoni da social” si inventano la notizia del “Niente cimitero per i no vax” e decidono di crocefiggere il messaggero in massa per un messaggio che neppure esiste.

Del resto, l’importante è “non mollare mai”, a costo di combattere contro i fantasmi allucinati della propria stessa mente ormai ottenebrata dalla violenza.

