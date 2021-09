“L’hanno trovata morta nel suo letto”, così scrive l’autore di un post per riportare la notizia su una ragazzina di Tortolì morta a Cagliari dopo aver fatto il vaccino. Il post è diventato virale ed è circolato tra gli ambienti social cari ai no-vax tanto da scomodare le istituzioni che sono intervenute per smentire la notizia. Non solo. Ora, si legge sui quotidiani locali della Sardegna, l’autore del post rischia una denuncia per procurato allarme.

La bufala

Allora la ragazzina si chiama Laura Giulia, di 14 anni ed è morta nella notte verso le 3… i funerali svolgeranno a Tortolì perché è originaria di lì ma studiava e viveva Cagliari con i genitori.. Aveva fatto la dose il giorno prima e i genitori l’hanno trovata morta nel suo letto.. queste notizie ne sto avendo dai familiari di una compagna di scuola che stanno parlando con la famiglia in questo momento. Vi chiedo l’assoluto rispetto per favore.. capita che anche per ora non vogliono diffondere il cognome per non causare nessun tipo di discussione né ricevere critiche.. è già brutto che abbiano perso una figlia, aiutiamo con questo messaggio le altre persone a evitare queste morti inutili.. grazie

Il messaggio è diventato virale proprio nelle ore che precedevano l’Open Night di Cagliari, presso la Fiera, e per questo si annunciava la chiusura dell’hub vaccinale. Con questa bufala, infatti, l’autore del post tentava di far boicottare la vaccinazione da parte dei suoi follower.

La smentita dei sindaci di Cagliari e Tortolì

Raggiunti dalla notizia, i sindaci di Cagliari e Tortolì, Paolo Truzzu e Massimo Cannas, sono intervenuti sui social per una smentita.

Paolo Truzzu ha scritto:

L’Hub della Fiera di Cagliari è pienamente operativo.

Non so chi ci stia provando, ma confermo che questa sera si terrà regolarmente l’open night alla Fiera e chiunque dalle 20 alle 24 potrà vaccinarsi senza prenotazione.

Ho sentito il collega Massimo Cannas, Sindaco di Tortolì. Non risulta alcun decesso e nemmeno funerali di ragazzini in città.

Chiedo cortesemente di condividere.

Il Comune di Tortolì ha scritto:

Sta circolando in queste ore su Facebook e su alcune chat una notizia che al momento non trova nessun fondamento riguardo la presunta morte di una ragazzina originaria di Tortolì, dopo che avrebbe effettuato il vaccino a Cagliari e di cui domani si terrebbero i funerali nel nostro paese.

Dalle verifiche effettuate dal nostro Comune con i vari organi competenti e per le informazioni in nostro possesso tutto ciò non corrisponde a verità.

Il Sindaco

L’Open Night alla Fiera di Cagliari, infatti, si è svolto regolarmente con un boom di adesioni. Nelle ultime ore Sardinia Post, inoltre, ha riportato che l’autore del post ora rischia una denuncia per procurato allarme. Fortunatamente, la notizia sulla ragazzina di Tortolì morta a Cagliari dopo il vaccino era una bufala.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.