Nessun ‘no’ definitivo dalla FIFA su Italia ripescata ai Mondiali 2022: questione ripescaggio aperta

Ci sono alcuni chiarimenti che vanno resi noti a tutti a proposito dell’Italia ripescata ai Mondiali 2022. Se da un lato nel corso delle ultime due settimane siamo stati i primi a ribadire che sia lecito non farsi troppe illusioni sul ripescaggio e sulla vicenda che vede protagonista l’Ecuador, come potrete notare attraverso il nostro ultimo articolo a tema, allo stesso tempo vanno precisati dei concetti. Un modo per contestualizzare tutte le dichiarazioni di questi giorni, dando il giusto peso alle singole uscite.

Chiarimenti sul ‘no’ all’Italia ripescata ai Mondiali 2022: questione ripescaggio non chiusa

Come stanno le cose per tutti coloro che sperano ancora nell’Italia ripescata ai Mondiali 2022? La decisione della FIFA sul caso Ecuador, che avrebbe schierato un giocatore di altra nazionalità durante alcune partite delle qualificazioni sudamericane, al momento ancora non è arrivata. Ad oggi, non abbiamo una data definitiva sul verdetto, ma è probabile che il massimo organismo dirami comunicazioni ufficiali a stretto giro, visti i tempi ristretti per organizzare l’evento in Qatar.

Se da un lato le dichiarazioni del CT Roberto Mancini possono apparire troppo incentrate sull’ottimismo, in ottica Italia ripescata ai Mondiali 2022, allo stesso tempo va contestualizzato anche il presunto “no” definitivo che sarebbe arrivato dalla FIFA. In realtà, le dichiarazioni che lasciano poco spazio all’ipotesi ripescaggio sono del membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, ovvero Evelina Christillin. A suo dire, l’eventuale esclusione dell’Ecuador andrebbe a premiare un’altra compagine sudamericana. Si percepisce tramite l’apposito video.

Personaggio influente Christillin, senza ombra di dubbio, ma la sua parola non è quella della FIFA. Ad oggi non si registrano posizioni ufficiali in merito di Infantino, per intenderci, senza dimenticare il fatto che il regolamento della FIFA non disciplini “a prescindere” una situazione del genere. Eventualmente, il caso dell’Italia ripescata ai Mondiali 2022 dovrà essere discusso dai vertici della FIFA, motivo per il quale anche le parole di Evelina Christillin sul ripescaggio appaiono frettolose come quelle di Mancini.

