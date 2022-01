Nel 2020 Barbara Balanzoni inveiva verso i NoVax: “Pentaidioti da psicosette”

Sta facendo molto discutere un video pubblicato da Barbara Balanzoni, che a detta di alcuni utenti NoVax sarebbe stato modificato ad arte per mettere questo specifico target contro il tanto discusso medico. Dopo la notizia della sospensione dall’Albo dei Medici di Venezia, di cui vi abbiamo reso conto nella giornata di ieri con un articolo specifico, ci sono dunque i presupposti per parlare nuovamente della specializzata in anestesia. Vediamo come stanno le cose, al di là delle opinioni che chiunque può maturare in questo particolare contesto.

Autentico il video di Barbara Balanzoni che si sfoga contro i NoVax a fine 2020

La ricostruzione di questa vicenda, in effetti, è molto semplice. A fine dicembre 2020, infatti, sono emerse in rete le prime testimonianze di medici ed infermieri che hanno deciso di sottoporsi a vaccinazione contro il Covid. In quel periodo, evidentemente, la considerazione di Barbara Balanzoni nei confronti dei vaccini Covid era differente rispetto a quella attuale. Pur non condividendo alcune strategie comunicative dall’alto, infatti, il medico in quel frangente ha avuto parole molto dure nei confronti dei NoVax.

In particolare, questi ultimi sono stati definiti membri di psicosette (supponendo che sia il modo corretto di scriverlo), ma soprattutto “Pentaidioti“. Appare abbastanza chiaro, in questo caso, il riferimento ai sostenitori del Movimento 5 Stelle. Schieramento politico verso il quale la stessa Barbara Balanzoni ha mostrato a più riprese di non nutrire particolare simpatia. Insomma, poco diplomatica e difesa netta nei confronti del personale sanitario che decise di procedere subito con la vaccinazione Covid.

Considerando l’argomento trattato nel video che segue e la data che si può visualizzare su YouTube, non c’è alcun dubbio sul fatto che Barbara Balanzoni si riferisca non ai NoVax in senso assoluto, ma a coloro che si opponevano a fine 2020 alla vaccinazione Covid. Davvero singolare il filmato, considerando le posizioni portate avanti di recente della diretta interessata.

