Negazionisti all’opera dopo il teatro bombardato a Mariupol: “Attori, anzi è stato Azov”

Non ci stancheremo mai di dire che le notizie sulla guerra non consentono di emettere sentenze, essendo in ballo due propagande che agiscono in modo diametralmente opposto, ma allo stesso tempo possiamo immediatamente smontare alcune tesi negazioniste a proposito del teatro bombardato a Mariupol. Esattamente come avvenuto una settimana fa con l’ospedale pediatrico finito sotto le bombe dell’esercito russo, oggi 17 marzo occorre concentrarsi sui più recenti fatti di cronaca.

Cosa dicono i negazionisti dopo il teatro bombardato a Mariupol

Le tesi portate avanti dai negazionisti del conflitto in Ucraina sono le stesse di sempre. Si parla di un teatro bombardato a Mariupol in realtà fake, con attori portati sul posto pur di screditare la Russia. In realtà, il fatto stesso che dal Cremlino arrivino accuse verso il solito battaglione Azov sui fatti di ieri, implica automaticamente che sia avvenuto qualcosa di grave da quelle parti. Dunque, l’attacco c’è stato, come è vero che in queste ore siano state estratte vive le prime persone dal rifugio.

La struttura è distrutta, ma ci sono conferme sul fatto che i rifugi sotterranei abbiano retto più che bene. Lì dove in quel momento erano ospitate 1.000 persone, nonostante l’enorme scritta lasciata nelle aree antistanti per avvertire il “nemico” che fossero presenti bambini. Il parlamentare ucraino Sergiy Taruta, in ogni caso, ha confermato che più di 100 persone sono state estratte vive dal rifugio e che l’ottima tenuta dell’area che si trovava sotto il teatro lasci speranze sul fatto che non ci siano vittime. O che il numero sia limitato, stando alle sue parole su Facebook.

Anche gli 007 della Gran Bretagna, nel frattempo, confermano che il teatro bombardato a Mariupol sia opera dei russi. Queste al momento le informazioni reperibili sui gravi fatti di cronaca di ieri. Vi terremo aggiornati appena ne sapremo di più, soprattutto sulla questione superstiti che ora sta a cuore a tutti.

