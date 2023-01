Un naturopata Svizzero apre servizio per donazioni di sangue novax: ovviamente, quasi ci secca spoilerare, andando incontro ai problemi del caso.

Sapevamo che tra i novax si è diffusa la diceria per cui il sangue dei “vaccinati” sia in qualche modo meno sicuro. Voci incontrollate e dimostrate del tutto false, una serie di fake news per le quali l’AVIS ha dovuto intervenire assieme alla Croce Rossa e gli enti sanitari di mezzo mondo.

Eppure non è bastata

Naturopata Svizzero apre servizio per donazioni di sangue novax

Recentemente un naturopata svizzero ha aperto un servizio per “la libera scelta”, una sorta di Tinder per il sangue o Linkedin per le donazioni. Un portale per mettere in contatto persone dal “sangue puro” desiderose di avere nel corpo sangue altrettanto puro.

Eviteremo le citazioni dalla mitologia di Harry Potter, e come Voldemort amasse dividere i maghi tra “puro sangue” e “sangue marcio”, anche perché all’atto pratico la scienza ha dimostrato che non esistono differenze tra il sangue di un vaccinato e quello di un novax.

Teorie secondo cui trasfondendo il sangue si possano trasfondere il vaccino stesso, o la temuta “proteina spike” si sono dimostrate infondate, ma ormai due anni di diffusione delle stesse hanno generato un bisogno di sangue novax nei “prescelti” che talora è anche finito sulla cronaca.

Mentre in un caso italiano il Tribunale dei Minori ha provveduto a sospendere la potestà genitoriale di due genitori novax consentendo quindi di portare a termine un intervento salvavita senza rischiare il peggio per la richiesta di “sangue novax”, negli USA è impossibile ottenere informazioni simili sul sangue nelle banche dati, ma è possibile organizzare donazioni da “donante determinato”.

Servizi del genere ipoteticamente servono a mettere in contatto novax che provvederanno a donarsi sangue da soli.

Pratica ammessa, ma che come citato trova l’opposizione della medicina tutta.

Il problema infatti di interventi salvavita, anche pediatrici, rimandati o messi in pericolo dalle richieste di sangue novax è infatti non solo Italiano, ma anche mondiale.

