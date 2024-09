La Nutella Vegana è l’alimento del momento, se non altro per l’hype che ha ricevuto: trovare Nutella vegana a metà prezzo il giorno stesso del lancio sembra infatti impossibile. Ma non quando si tratta di “un audace furto da soliti ignoti”, che presto hanno smesso di essere tali.

Semplicemente il 3 Settembre, giorno del lancio della crema spalmabile in Italia, un negozietto a Napoli ha iniziato ad offrirla a metà prezzo: citando una gag dei Gialappa’s, era “roba caduta dai camion”. Nel senso di “caduta” dai camion che a Giugno avrebbero dovuto portare confezioni della crema in giro per l’Europa (in Francia), conservata accuratamente in condizioni adatte in attesa del Gran Giorno del Lancio.

E per “caduta” intendiamo rubata.

Napoli: Nutella Vegana a metà prezzo dal giorno del lancio, ma era rubata

La Nutella Vegana, che contiene ceci e sciroppo di riso in vece del latte, sale al posto della vanillina, è un’operazione della Ferrero che viene incontro al pubblico vegano, asseconda delle istanze ecosostenibili (anche se in realtà già Ferrero già produce i suoi prodotti in modo ecosostenibile da prima e collabora con marchi di certificazione Rainforest Alliance, quelli odiati dai complottisti del mondo per risibili motivi) e, soprattutto, consente agli intolleranti al lattosio di mangiare una fetta di pane e Nutella senza problemi.

Certo, dichiarare la Nutella Vegana “migliore” della Nutella tradizionale è un falso nel falso: sono entrambi prodotti che si rivolgono a pubblici diversi con standard simili e caratteristiche simili.

Ma in questo caso l’hype ha tradito alcuni venditori, accusati di NAS di ricettazione per aver venduto della “Nutella Veg da camion” a metà prezzo.

Il Nucleo Antisofisticazioni ha immediatamente provveduto al sequestro ed alla distruzione del prodotto (non sappiamo in che modo era stato conservato peraltro…) e sta ricostruendo la catena della distribuzione parallela e illegale.

