Morto Tony Binarelli, celebre mago italiano, a 81 anni

Morto Tony Binarelli, e con lui un pezzo dell’infanzia di molti dei presenti. Non a caso in “Limiti“, brano del cantante Caparezza, il mago Tony Binarelli era considerato una delle colonne della nostalgia italiana.

Non a caso, il cantante lo inserisce in una sorta di iperuranio nostalgico popolato da uno spaccato di cose dell'”Italia che non c’è più”. Ovolmaltina a colazione, Wes e Dori Ghezzi, i bambolotti del Doctor Who serie storica, il Golosastro e infine, “le scatole di Silvan e di Tony Binarelli”.

La storia di Tony Binarelli, amatissimo mago

La storia di Antonio “Tony” Binarelli comincia come cominciano molte passioni. Un tredicenne allettato per una malattia si trova qualcosa da fare, in questo caso l’illusionismo.

Molti di noi abbandonano le oziose passioni di una estate, alcuni di noi le coltiveranno per sempre come hobby. Altri vi ritorneranno come si ritorna all’amore di una vita.

Antonio Binarelli decide per la terza ipoesi. Passa altri 14 anni della sua vita studiando e diventando un impiegato in una ditta automobilistica. Una vita comune, un destino comune.

Poi ritorna inesplicabilmente come con tutti i primi amori all’amore della sua vita.

Dagli anni ’70 agli anni ’90, con la fianco l’amata moglie Marina conosciuta grazie alla magia entra nelle case e nei salotti degli italiani. Entra mediante le sue numerose ospitate televisive, entra nei teatri di magia nel mondo, ma anche grazie alle “scatole di Silvan e di Tony Binarelli”.

La sua vita professionale fece infine cerchio: tutto è iniziato in un’estate da un ragazzino che giocava a fare il mago con un kit in scatola, tutto si chiude con quel ragazzino ora uomo che sorride da un kit in scatola per giovani aspiranti maghi desiderato da una generazione di ragazzini.

Di cui alcuni, senz’altro, avranno seguito le sue orme.

I successi e l’unica paura

Non solo magia: Tony Binarelli conobbe e incantò altri personaggi. Fellini volle assistere ad una sua esibizione privata, invitandolo a cena per poi organizzargli un piccolo palco al suo desco.

Terence Hill in “Continuarono a chiamarlo Trinità” lo ottenne come controfigura per una partita a poker in cui mescolare e consegnare le carte con la sua leggendaria destrezza.

Tre volte vincitore dei campionati di Illusionismo, unico mago a ricevere il Telegatto, presidente italiano della Confraternita dei Maghi e maestro di una sola generazione, Binarelli temeva solo una cosa.

Che la malattia che lo affliggeva ormai da lungo tempo ne danneggiasse la mente brillante, che lo portasse a “perdere il proprio spirito”.

Questo l’unico terrore di un uomo che ha sfidato con un sorriso l’illusionismo ed ha trionfato.

