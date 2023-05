È morto Rashid Buttar, osteopata, idolo dei novax, assertore di un po’ tutte le teorie che abbiamo visto in questi anni di pandemia. Ad esempio, la teoria per cui COVID19 è stato diffuso dai poteri forti (nella persona di Fauci), collegato alla diffusione del 5G e che il vaccino causerà diverse malattie tra le quali miocarditi a caso.

Nonostante la sua morte, i novax stessi non riescono neppure a osservare il canonico silenzio che si deve ai morti: Rashid Buttar deve ovviamente essere morto di miocardite da vaccino. Il vaccino che non ha mai fatto nella vita.

Morto Rashid Buttar: i novax incolpano il vaccino (che non ha fatto)

Non si sfugge al vaccino, non si sfugge alle teorie novax. Alcuni novax parlano di “Poteri Forti” che avrebbero idea di vaccinare a loro insaputa le personalità più importanti del mondo della “controinformazione” perché essi sviluppino gli “eventi avversi” e le “morti improvvise” di cui sembrano nutrire i loro post.

Altri incolpano lo “shedding”, la bizzarra teoria per cui il vaccino sia estremamente contagioso a sua volta e i novax dovrebbero cominciare a indossare mascherine e isolarsi socialmente dai vaccinati per paura che il vaccinato gli “attacchi il vaccino” rendendolo quindi un “sierato a sua insaputa” destinato a perdere in modo irreversibile la “purezza del suo sangue” e unirsi al mondo dei sierati impuri che la miocardite attende.

Anche in questo caso, ovviamente, una fake news si collega all’altra. Atteso che non è fisicamente possibile contagiarsi il vaccino (altrimenti non avremmo avuto problemi di distribuzione: sarebbe bastato vaccinare un tizio estremamente socievole e mandarlo ad abbracciare gente), nessuno può aver contagiato il compianto Buttar causandogli sintomi da vaccino (sintomi che abbiamo visto non esistono)

Se tali sintomi non esistono, non ha senso neppure che una task force di “Poteri Forti” abbiano vaccinato persone a loro insaputa.

Tra i commenti alla notizia c’è chi fa notare che se gli “odiati vaccinati” avessero solo un decimo della brutale violenza esibita in anni di pandemia dai novax, qualcuno avrebbe già imposto una pubblica autopsia del dottor Buttar alla ricerca del vaccino misterioso, cosa che i novax hanno fatto per ogni morte degli ultimi anni.

Ma effettivamente siamo persone migliori, e chiediamo solo che i morti riposino in pace.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.