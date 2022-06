Morto Isidoro Raponi, mago degli effetti speciali

Isidoro Raponi era un pezzo di Italia ad Hollywood. Ed una componente importantissima della macchina dei sogni.

Nato a Frosinone nel 1945 Raponi diviene un allievo del celebre Carlo Rambaldi quasi per un segno del destino. Il laboratorio di Rambaldi era infatti prossimo alla libreria della famiglia Raponi, e quando nel 1975 allievo e maestro si trasferirono in America per lavorare agli effetti speciali di King Kong.

Da lì, Rambaldi e Raponi divennero parte integrante della “magia di Hollywood”: è dalle mani sapienti di Raponi e Rambaldi che abbiamo avuto gli animatroni di ET.

Grazie a Raponi Tron ha ottenuto la sua immagine più iconica e “Il popolo dell’Autunno” di Bradbury ha avuto al cinema la sua potenza evocativa.

E “Baby – Il segreto della Leggenda Perduta” ha avuto un dinosauro ad altezza naturale.

Non solo creature fantastiche e mitiche, anche Il Padrino ha avuto effetti speciali creati da Raponi.

Raponi è morto il 27 maggio, a 76 anni, nella struttura di riabilitazione dove soggiornava. Gli sopravvivono la moglie Nina e la figlia di primo letto Tiziana: si riunisce al figlio Daniel, morto nel 2007.

