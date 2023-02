Morto il cane da soccorso Proteo, inviato in Turchia per il terremoto

Morto il cane da soccorso Proteo, inviato in Turchia per il terremoto. Il cane da soccorso inviato dal governo Messicano è morto nell’adempimento del suo dovere, possiamo tranquillamente dire di un cane addestrato per il soccorso.

Il pastore Belga, inviato dal governo messicano per aiutare a fiutare superstiti del terremoto, è infatti morto come annunciato da una nota del Ministero della Difesa del Paese centroamericano, pubblicata a mezzo Twitter.

Hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e salvataggio dei nostri fratelli in Turchia. Grazie per il tuo eroico lavoro!

Le ragioni della morte non sono del tutto certe, ma sono sicuramente legate all’adempimento del dovere citato.

Morto il cane da soccorso Proteo, inviato in Turchia per il terremoto

Secondo fonti vicine alle Nazioni Unite ed ad UNITAR, l’istituto per la fondazione e la ricerca, Proteo sarebbe morto di stanchezza, lavorando senza sosta dopo aver salvato almeno due persone dalle macerie.

Secondo altre fonti Proteo sarebbe morto colpito dai calcinacci di un nuovo crollo: in ogni caso TikTok riporta un messaggio del suo conduttore che, ringraziandolo per la sua forza ed il suo coraggio, si dichiara grato di aver potuto soccorrere vite al suo fianco.

Otre Proteo il Governo Messicano ha inviato altri cani, riporta il Corriere della Sera. Quindici cani addestrati per operazioni di soccorso post-sisma in quel Messico a sua volta zona sismica, veri e propri eroi nazionali dopo il terremoto del Puebla nel 2017.

Inviati negli scenari sismici di mezzo mondo, i cani da soccorso messicani tra cui Proteo hanno salvato vite e, a volte, come in questo caso dato la loro nell’adempimento del dovere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.