Morto Giampiero Galeazzi, amato giornalista sportivo e atleta

È morto Giampiero Galeazzi, il famoso “bisteccone”, amatissimo giornalista sportivo.

Ma la sua grande passione per il giornalismo nasce proprio dallo sport sul campo: campione di cannottaggio negli anni ’60 passò al mondo del giornalismo con la sua carriera da atleta ancora in corso.

È proprio Clemente Mimun a darne sui social il triste annuncio per i fan

ADDIO GIAMPIERO RIP — Clemente Mimun (@cjmimun) November 12, 2021

Giampiero Galeazzi è stato tra l’altro 90esimo minuto, Notti Mondiali e Notti Europee, nonché conduttore di Sanremo nel 1996 assieme a Pippo Baudo, testimonianza della sua fama e dell’amore del pubblico nei suoi confronti.

Si è spento dopo qualche anno di assenza dal piccolo schermo a 75 anni a causa di una salute minata da diabete.

Memorabili saranno per sempre le telecronache dei colleghi Giuseppe e Carmine Abbagnale alle olimpiadi di Seoul 1988 e di Antonio Rossi e Beniamino Bonomi a Sydney 2000, pronte a coniugare la passione per uno sport che Giampiero Galeazzi aveva praticato in prima persona con l’istinto del tifoso che vede la sua nazionale illustre nel mondo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.