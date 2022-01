Morto David Sassoli, presidente dell’Europarlamento

Nella notte tra il 10 e l’11 Gennaio si è spento a 65 anni David Sassoli, presidente dell’Europarlamento.

Ricoverato dal 26 dicembre per una disfunzione immunitaria, a settembre era stato colpito da un grave caso di legionellosi, malattia nella quale aveva avuto una ricaduta a Novembre.

“Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli – ha annunciato il suo portavoce Roberto Cuillo – si è spento alle ore 1.15 dell’11 Gennaio presso il CRO di Aviano (PN) dove era ricoverato. Nelle prossime ore verrà comunicata data e luogo delle esequie”.

Riporta una nota di Agenzia ANSA.

La carriera di David Sassoli lo vede giornalista, conduttore televisivo e politico.

Il cordoglio per la sua morte viene macchiato, come sempre, dalla carnascialesca esultanza dei “leoni guerrieri novax”, in prima fila per attribuire ad una vaccinazione antiCOVID avvenuta mesi fa la colpa di ogni male.

In quella perversa versione del “Paradosso del Sopravvissuto” che spinge quotidianamente decine di leoncini da tastiera, ma rumorosi per migliaia, a compilare liste di morti da usare per nutrire le loro fantasie.

