Morto Angelo Badalamenti, è stato il compositore di “Twin Peaks”

È sempre triste sopravvivere ai propri miti di infanzia, e non è con piacere che confermiamo la scomparsa di Angelo Badalamenti.

Pianista, arrangiatore, compositore, più volte candidato per i premi più ambiti del panorama delle colonne sonore.

Angelo Badalamenti, classe 1937, New Yorkese di origini Italoamericane, raggiunge il successo assieme a David Lynch. Autore di film dall’atmosfera cupa ed intimista Lynch, uno tra i pochi, se non l’unico musicista in grado di traslarle nel mondo della musica.

Dopo il grande successo con Velluto Blu del 1986 Lynch lo volle al suo fianco per dare un tema musicale al capolavoro di sempre, Twin Peaks, incarnando quel senso di mistero, inquietudine e gravame sulla coscienza collettiva umana che gli portò un Grammy.

Ma non solo Twin Peaks: i titoli all’attivo di Badalamenti superano il centinaio, spaziando su ogni genere possibile. Dalle atmosfere horro di “A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors” fino all’ilarità quasi “fantozziana” di “National Lampoon’s Christmas Vacation” e i temi di “Wild at Heart” e “The City of Lost Children”.

Angelo Badalamenti era sempre lì a rendere musica emozione, e, come ricordano oggi i suoi cari ed il suo caro nipote, ci lascia ora “per un altro piano dell’esistenza” dopo aver raggiunto la buona morte ricompensa di chi ha vissuto una buona vita.

È un anno dove scopriamo che i titani della nostra infanzia, da Jessica Fletcher alla Regina Elisabetta II ci lasciano col peso della loro età e delle grandiose opere compiute questo che si conclude.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.