Morta Vivienne Westwood, regina del Punk, ad 81 anni

È morta Vivienne Westwood, all’età di 81 anni “serenamente e circondata dalla sua famiglia, a Clapham, nel sud di Londra”, come riporta il suo obituario.

Il 29 dicembre non è stato una giornata felice: con Pelé, il calcio ha perso il suo re. Con Vivienne Westwood, un intero stile ha perso la sua regina.

Morta Vivienne Westwood, regina del Punk

Vivienne Isabel Swire coniugata Westwood , classe 1941, nasce in un piccolo villaggio nel Derbyshire per poi trasferirsi a Londra. La sua carriera comincia da giovanissima: abbandonati gli studi universitari, cominciò a creare gioielli da vendere nel celebre mercato di Portobello Road.

Nel 1962, per il suo matrimonio con Derek Westwood, da cui prenderà il cognome, disegna ella stessa il suo abito nunziale. Nel 1971, dalla nuova relazione con Malcom McLaren, manager dei Sex Pistols, sbocceranno due delle sue grandi passioni: la moda e il punk.

Aprirà il suo primo negozio/atelier, Let it Rock, che negli anni cambierà più volte nome, creando e consacrando lo stile punk nella sua forma più iconica, scoprendo negli anni uno stile dissacrante ed allo stesso tempo attraente, riscoprendo temi classici come il corsetto e il faux-cul, ma anche collezioni tribali che spaziano in tempi ed epoche lontane.

Trascinante, magnetica, talmente da spingere la stessa Naomi Campbell a posare gratuitamente per lei, insignita dell’Order of the British Empire nel 1992 dalla Regina Elisabetta II, nello stesso anno trovò un nuovo amore nel partner e stilista Andreas Kronthaler, che continuerà ora la sua opera senza di lei, ma con lei nel cuore.

Negli ultimi anni della sua vita, nonostante l’età avanzata che l’aveva tenuta lontana dagli impegni, come la sfilata del suo stesso marchio a Parigi, si era dedicata all’attivismo sociale e politico.

La Fondazione Vivienne Westwood, fondata quest’anno, proseguirà la sua lotta affrontando i tempi dei diritti umani e del cambiamento climatico ormai a lei tanto cari.

