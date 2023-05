Morta Tina Turner, indimenticata regina del rock

È morta Tina Turner, 83 anni, venuta a mancare dopo una lunga malattia che la affliggeva da tempo

“Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

Riporta il suo portavoce. La sua morte chiude una lunga vita passata con la musica e nella musica, e non solo. Aveva dieci anni quando ancora bambina cantava nel coro della chiesa del padre, pastore protestante.

Ne aveva 21 quando si sposò (solo di fatto, formalmente il primo matrimonio del compagno non era mai stato annullato) con Ike Turner, partner nella vita e nella musica, dal quale divorziò dopo una vita insieme ormai funestata dagli abusi verbali e fisici, esasperati dalla dipendenza dalle droghe di lui.

Sul finire degli anni ’70 cercò di rilanciare la sua carriera, incrociando il sentiero italiano di Pippo Baudo nel programma Luna Park, e nel 1980 il fuoco della sua arte avvampò più forte di prima lanciandola nell’olimpo delle grandi star, indiscussa regina del Rock con brani memorabili come Private Dancer, Proud Mary, What’s Love Got to Do With It e l’iconica The Best.

Il suo volto apparve anche nel mondo del cinema, e memorabile fu la sua interpretazione in Mad Max oltre la sfera del tuono dove fu sia leader della colonna sonora che di “Bartertown”, città immaginaria ambientazione del celebre film di fantascienza in cui prestò il suo fisico statuario e la sua voce perfetta ad Aunty Entity (“Zietta Entità”), l’indiscussa leader/regina della città rivale di Mad Max e desiderosa di regnare con pugno di ferro su una Australia devastata dalla guerra e dalle radiazioni.

“La morte è in ascolto, e prenderà il primo uomo che avrà paura”, diceva Tina Turner nel film, ma nella vita vera la morte l’ha raggiunta senza che lei abbia paura.

L’ha trovata a Küsnacht, canton Zurigo, dove si era trasferita rinunciando alla cittadinanza statunitense dopo il matrimonio con l’amato Erwin Bach, pieno di amore ma funestato dalla malattia e dalla sciagura.

Nel 2013, ancora neosposam, un ictus la privò della capacità di movimento autonomo. Si riprese, ma una grave insufficienza renale la colpì a lungo da farle considerare l’idea della morte, finché Erwin Bach le donò un rene, nel 2017.

Nel 2018 il figlio Craig Raymond Turner si suicidò, nel 2022 il figlio Ronnie le morì di cancro. La morte è sempre stata in ascolto della sua musica e della sua arte, e alla fine l’ha reclamata.

