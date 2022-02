Morgan contro Sanremo 2022: “Sarò direttore artistico”

È comparsa ieri sera, nel bel mezzo della prima del Festival, l’invettiva di Morgan contro Sanremo 2022. Il cantautore Marco Castoldi ha promesso ai suoi fan che in un prossimo futuro curerà un’edizione della kermesse, il tutto dopo un tentativo fallito di commentare la gara in diretta.

Il commento mancato

Poche ore prima dell’inizio della prima serata, intorno alle 19 di ieri martedì 1° febbraio, Morgan ha scritto sui social che avrebbe commentato il Festival di Sanremo con una diretta sui social:

Questa sera alle 21 trasmetterò in diretta da qui per commentare insieme a chi sarà collegato in tempo reale il Festival.

Subito dopo, tuttavia, Marco Castoldi si è visto negare tale possibilità e ha documentato l’imprevisto:

Ti è stato impedito di condividere video in diretta. Di recente i tuoi post sono stati rimossi perché violavano le nostre Linee guida della community, pertanto ti è stato impedito temporaneamente di condividere video in diretta.

Morgan direttore artistico del Festival?

L’intervento della community, tuttavia, non ha fermato l’istinto di Morgan che subito dopo ha pubblicato un annuncio che ha fatto scattare l’hype dei suoi fan:

Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico, e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria.

Per il momento Castoldi non ha aggiunto altro, ma potrebbero arrivare nuove dichiarazioni durante le prossime serate del Festival. Nel suo messaggio, ovviamente, c’è una forte critica alla qualità delle canzoni in gara e alla conduzione di Amadeus e Fiorello, già testimoni dello split da Bugo del 2020, quando quest’ultimo lasciò l’Ariston nel bel mezzo dell’esibizione a causa delle provocazioni di Morgan e dei dissapori nati proprio nel contesto dell’evento.

