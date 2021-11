Morgan annuncia denuncia per Selvaggia Lucarelli e chiarimenti sulla lite con Lorenzo Biagiarelli

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda la storia di Morgan con Selvaggia Lucarelli, in seguito alla furiosa lite che è andata in scena sabato scorso durante l’ultima puntata di “Ballando con le stelle“. Ieri, infatti, abbiamo trattato la vicenda con un primo articolo, evidenziando che la giornalista ha deciso di rendere pubblico un messaggio privato ‘chiarificatore’ che il cantante le avrebbe mandato sabato notte. Pur dichiarando di pretendere delle scuse, sembrava che il peggio fosse ormai alle spalle, ma ci sbagliavamo alla grande.

Morgan annuncia su Rai 1 la denuncia per Selvaggia Lucarelli, ma è smentita la lite con Lorenzo Biagiarelli

I risvolti delle ultime ore, non a caso, ci dicono almeno tre cose. La prima, come accennato, è che Selvaggia Lucarelli non abbia accettato quanto detto da Morgan a freddo. La seconda, poi, si riferisce al fatto che la diretta interessata abbia smentito la tesi portata avanti da Leggo e da altri siti, in merito alla rissa sfiorata dietro le quinte tra lo stesso “Morgan” ed il suo compagno.

La fonte non fa il nome di Lorenzo Biagiarelli, ma citando il “frequentatore” di Selvaggia Lucarelli il rimando appare ovvio e scontato, avendo i due da tempo una relazione stabile. Ebbene, il membro della giuria di “Ballando con le stelle” ha smentito su Instagram che siano dovuti intervenire i Vigilantes per evitare conseguenze peggiori. Tuttavia, ha al contempo confermato che anche in quel frangente siano arrivati da Morgan ulteriori insulti.

L’ultimo capitolo su questa vicenda, un po’ a sorpresa, ci arriva da Morgan. Il cantante, ospite su Rai 1 durante la trasmissione “Oggi è un altro giorno” andata in onda il 15 novembre, ha annunciato pubblicamente di aver denunciato Selvaggia Lucarelli. Nulla a che vedere con la presunta lite con Lorenzo Biagiarelli, ma più semplicemente una reazione al fatto che l’influencer abbia pubblicato il suo messaggio privato. Qui trovate il video.

