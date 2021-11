Monsieur Cuisine a 2 euro con LIDL, ma è una truffa

Monsieur Cuisine a 2 euro? Per chi non lo conoscesse, Monsieur Cuisine è un prodotto a marchio Silvercrest, un robot da cucina dal valore di 349 €. Nel gennaio 2021 Silvercrest è stata costretta a ritirare il prodotto dal mercato spagnolo per violazione del brevetto Bimby di casa Vorwerk su decisione del tribunale di Barcellona.

Oggi i nostri lettori ci fanno notare che in alcuni post virali su pagine Facebook improvvisate e falsamente attribuite alla catena LIDL, viene sponsorizzato il Monsier Cuisine a 2 euro. Gli autori mettono a disposizione un link dal quale si può ottenere il prodotto scontato fino ad esaurimento scorte.

Facciamo notare che il dominio sul quale viene chiesto di cliccare per accedere all’offerta è Riftason.info, che non corrisponde certamente al sito ufficiale Lidl. La formula è dunque quella di sempre: una pagina creata ad hoc (leggi il nostro approfondimento sulle pagine dell’Amen) promette uno sconto vantaggioso su prodotti che altrimenti costerebbero molto di più. Se clicchiamo sul link indicato troviamo la pagina seguente:

Alla fine del sondaggio vi verrà chiesto di inserire i vostri dati per poter usufruire della vostra offerta. Non proseguite oltre e ripassate la nostra guida sul phishing a questo indirizzo. Le offerte delle aziende vengono messe in evidenza dalle stesse aziende attraverso i canali ufficiali e le pagine social.

Il post in cui si parla del Monsieur Cuisine a 2 euro è dunque una bufala che ci attira ad una vera e propria truffa.

