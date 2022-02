Monica Vitti è morta: addio alla diva del cinema italiano

Monica Vitti è morta, aveva 90 anni. A informare il pubblico della scomparsa dell’attrice è stato Walter Veltroni che in un tweet ha riportato le parole del marito Roberto Russo.

Queste le parole twittate da Veltroni nell’ultima ora:

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto.

Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto. — walter veltroni (@VeltroniWalter) February 2, 2022

L’attrice soffriva da tempo di una malattia degenerativa – “simile all’Alzheimer”, scriveva Il Sussidiarionel 2021 – e mancava dai riflettori dal 2002. Per questo motivo furono tante le speculazioni sul suo conto, voci smentite a più riprese da Roberto Russo. Monica Vitti è morta dopo aver lottato contro il suo male per circa 20 anni. Il mondo dello spettacolo esprime tutto il dolore e il cordoglio per la scomparsa di una delle attrici più amate del cinema italiano.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.