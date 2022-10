Un utente su Facebook ha condiviso un video in cui afferma che ciò che vediamo sarebbero le immagini di un’imboscata da parte della Russia contro i carri armati della Nato. Missili russi, per la precisione.

Come è capitato altre volte, però, il video mostrato è stato preso da un videogioco. La tecnologia per gamer ha perfezionato la resa delle immagini, per questo ad un occhio meno attento qualsiasi filmato di realtà simulata potrebbe essere inteso come un video autentico.

Tradotto dal tailandese, il post recita: “Carri armati della Nato inviati per aiutare l’Ucraina sono stati completamente distrutti dalla sorveglianza missilistica russa in un’imboscata. È così eccitante!”.

Tuttavia, non esistono comunicazioni ufficiali che parlino dell’attacco indicato dall’autore del post. Soprattutto, come spesso capita quando si ha a che fare con una bufala, l’autore del post non indica in quale località sarebbe avvenuta l’imboscata dalla “sorveglianza missilistica russa”.

Se facciamo una ricerca inversa per immagini, infatti, scopriamo che si tratta di un filmato estrapolato dal videogioco Arma 3. Di seguito lo stesso filmato presente su YouTube.

Questo genere di bufala – immagini di un videogioco riproposte come filmati del conflitto in Ucraina – ha preso particolarmente piede da quando la Russia ha dato inizio all’invasione il 24 febbraio 2022.

Di questo contenuto si sono occupati anche i colleghi di AFP Check.

