Un video mostra l’attacco di un missile sull’aeroporto di Ivano-Frankivsk, in un Ucraina. Il filmato si collocata nella mole di materiale video e fotografico che documenta l’attacco della Russia avvenuto durante la notte tra il 23 e il 24 febbraio. I nostri lettori ci chiedono di verificare l’attendibilità del video, incuriositi dalla reazione dei presenti che, a seguito del boato del missile, non sembrano scomporsi.

L’origine del video

Possiamo trovare l’origine del video selezionando alcuni fotogrammi e facendo una ricerca per immagini su Google. Ci imbattiamo, quindi, in diversi articoli pubblicati sia dalla stampa nazionale – Ansa, per esempio – che da quella internazionale, come Times Of India, Independent e Mirror. Nel primo fra questi esempi, dunque nel Times Of India, leggiamo che il video è stato pubblicato da una nota agenzia di stampa, e su Siakap Keli leggiamo che il video è stato pubblicato dalla testata BNO News questa mattina alle 7:48, come dimostra l’account Twitter.

Intorno alle 12 lo stesso video è stato ripreso da Al Jazeera. Tutte le fonti riportate riferiscono che il filmato documenta l’attacco missilistico all’aeroporto di Ivano-Frankivsk, nella parte occidentale dell’Ucraina. Si tratterebbe di un missile cruise, dunque a traiettoria guidata.

Perché l’impassibilità dei presenti?

Non è esatto parlare di indifferenza o impassibilità: se ci facciamo caso, poco prima che le fiamme compaiano nel video le persone presenti si vedono fuggire verso sinistra per poi fermarsi. È vero che nessuna delle persone inquadrate si muove di un millimetro dopo il boato. Facciamo caso, però, che il boato arriva dopo le fiamme, e le persone vengono viste correre prima del boato. Ciò potrebbe essere spiegato con il cono di Mach, il fenomeno che riguarda anche gli aerei che riescono a sfondare il muro del suono creando il bang sonico. Vi consigliamo, a tal proposito, la lettura di questo articolo.

Quindi?

Il video del missile sull’aeroporto di Ivano-Frankivsk è autentico, ripreso dalle principali testate internazionali. Le persone fuggono prima dell’impatto, con un boato che sentiamo dopo le fiamme e che potrebbe ricordare il fenomeno del bang sonico.

Watch the moment a missile hit Ivano-Frankivsk airport in western Ukraine after Russian forces launched an attack on the country early on Thursday ⤵️ 🔴 LIVE updates: https://t.co/3jAjwkU048 pic.twitter.com/YWmrdHp1f8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 24, 2022

