Minacce informatiche al Ministero per la Transizione Ecologica, sistemi offline. Questo è lo scenario che stiamo vivendo in queste ore.

Il sospetto corre verso influenze ostili vicine al Cremlino, ma la risposta del ministero invoca cautela

All’atto pratico i servizi informatici del ministero sono stati messi offline alle ore 14:00 di oggi, e infatti risultano essere inaccessibili.

Il protocollo, ancorché corretto in ottica emergenziale, risulta non esente da critiche secondo Rexilience, principale startup sulla cybersecurity.

“Le dichiarazioni di Cingolani sono troppo generiche per dare un giudizio – dice Corrado Giustozzi, senior partner di Rexilience – , ma in generale spegnere tutto non è una buona politica, anche se dipende da cosa sta succedendo; può essere una risposta improvvisata, di solito è bene avere predisposto una rete segmentata per poter isolare un problema di questo tipo”. Anche Trenitalia per isolare il ransomware ha fatto così, non ha spento tutto. “Ed è bene anche avere predisposto in anticipo un piano di risposta alle crisi; di nuovo, per non dover poi improvvisare”, continua.